OM : Strootman intégré dans un deal avec Lazovic ?

L'Olympique de Marseille n'a pas encore terminé son mercato. Alors que 3 joueurs ont été présentés mardi (Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Isaak Touré), que des accords ont été annoncées par le président Pablo Longoria concernant les cas de Jonathan Clauss (Lens) et Ruben Blanco (Celta Vigo), le club phocéen pourrait se renforcer et dégraisser par la même occasion. Ainsi, l'arrivée de Darko Lazovic, en provenance du Hellas Vérone est un objectif de l'OM, d'après des informations de Gianluca Di Marzio. Capable d'évoluer en tant que piston gauche comme en tant que latéral, cet élément âgé de 31 ans et sous contrat jusqu'en 2024 est apprécié par Igo Tudor, qui l'a entraîné en Serie A la saison dernière.

5 millions d'euros et un contrat de 3 ans pour Lazovic ?

Kevin Strootman, qui appartient toujours à l'OM, pourrait lui être intégré dans cette transaction alors que Pablo Longoria cherche depuis de longues semaines un point de chute pour le joueur. Après avoir été prêté au Genoa puis à Cagliari, le milieu de terrain néerlandais pourrait donc continuer sa carrière en Serie A, alors qu'il n'a vraiment pas su convaincre à Marseille, depuis son arrivée en août 2018 contre 25 millions d'euros.



L'opération menant à Lazovic devrait se faire pour 5 millions d'euros d'après Gianluca Di Marzio et le joueur signerait un contrat de 3 ans en faveur de l'OM. Du côté de Vérone, Lazarovic a su se mettre en valeur la saison passée sous Tudor, parvenant à marquer 1 but et à offrir 7 passes décisives en 34 matchs. Piston gauche dans le 3-4-2-1 de la formation italienne, il pourrait s'adapter très rapidement à Marseille, dans un schéma similaire.