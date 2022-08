OM - Sanchez : "C'est un défi personnel pour moi"

"Jouer la Ligue des Champions est quelque chose de très beau"



📲 Suivez en direct la présentation d'@Alexis_Sanchez en présence de 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 à l'@orangevelodrome 🏟🇨🇱

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 10, 2022

C'est par un remerciement qu'a débuté la conférence de presse de présentation d'Alexis Sanchez. "Merci pour tenir ta parole et pour croire dans le projet" a confié le président Pablo Longoria au nouvel attaquant de l'OM, qui représente aux yeux du dirigeant. Avec 19 trophées au compteur - et non 17 comme communiqué par le club phocéen qui avait oublié de compter 2 Copa America - Sanchez tentera d'apporter sa grande expérience à Marseille. Sur le plan physique, il a assuré avoir quelques détails à régler "notamment toucher un peu plus le ballon et trouver du rythme".Les échos à propos de sa nouvelle formation ont été positifs car il a entendu que l'OM était "le plus grand club français". Sanchez a également été sondé concernant ses motivations de rejoindre le club phocéen. Très surpris mais fier de l’accueil qui lui a été réservé mardi soir à l'aéroport de Marignane, il a mis en avant la reine des compétitions européennes.. L'inter n'avait pas gagné depuis 11 ans quand je suis arrivé. ici c'est un peu pareil", a argumenté le huitième Chilien qui évoluera en Ligue 1.Ayant déjà joué en Espagne, en Angleterre et en Italie, il a surtout vu son choix de venir à l'OM comme un "défi personnel", motivé par les paroles de Lucien Agoumé, milieu de terrain français qui jouait à l'Inter avec lui et lui a tressé les lauriers de Marseille. Le président Pablo Longoria a glissé que l'opération Alexis Sanchez a commencé dès le mois de juin et le dirigeant n'a pas nié ses nombreux "coups de téléphone" plusieurs fois par jour auprès de l'agent du joueur. Quant au contrat d'un an plus une année en option, l'activation de cette dernière dépendra surtout de la satisfaction des différentes parties., a assuré Longoria.