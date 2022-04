Restera ? Restera pas ? C'est la grosse question qui circule au sujet de William Saliba. Prêté à l'Olympique de Marseille par Arsenal depuis le début de l'exercice 2021-2022, il devrait somme toute regagner le nord de Londres à l'issue de la saison. Toutefois, il se pourrait qu'il en soit tout autrement au vu de la récente déclaration de son agent Djibril Niang, auprès du Mirror. "Nous ne savons toujours pas ce qu’Arsenal veut faire de William. Nous aurons une discussion à ce sujet très bientôt, je pense", a ainsi déclaré le représentant du défenseur tricolore.



Cependant, en ce qui concerne un éventuel retour chez les Gunners, la question du temps de jeu demeurera un élément crucial. En effet, le Bondynois qui a récemment pu effectuer ses premières sélections en équipe de France, doit cela à ses performances et au temps de jeu dont il dispose au sein de la formation phocéenne. Et à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, celui-ci pourrait donc préférer le club marseillais où il semble s'être acclimaté.



Une envie qui serait sans doute partagée également par l'actuel deuxième de Ligue 1 qui verrait d'un bon œil la poursuite de Saliba chez les pensionnaires du Vélodrome. « C’est une question à trois. Pour le club qui possède le joueur, Arsenal, le joueur et Marseille. Il faut voir nos possibilités. Il est très heureux ici, nous sommes très satisfaits de sa performance. William est l’un des meilleurs jeunes défenseurs que j’ai vus dans ma carrière. Après, tout dépend des trois parties. C’est une question de valeur marchande. Mais nous avons des relations extraordinaires avec Arsenal. », a ainsi confié Pablo Longoria, le président du directoire de l'OM, au cours de son interview pour La Provence.