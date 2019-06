Il fut un temps où, à Newcastle United, on tentait d'exploiter par tous les moyens la proximité avec le championnat de France, et où les Tricolores étaient presque recrutés à tour de bras. Romain Amalfitano, Charles N'Zogbia, Rémy Cabella, Yoan Gouffran, Loïc Rémy, Emmanuel Rivière, Sylvain Marveaux, Mapou Yanga-Mbiwa, Hatem Ben Arfa, ... Les Magpies exploitaient à outrance leur filière française, mais sont depuis revenus à un peu plus de mesure. Parmi les joueurs estampillés Ligue 1 et passés par Newcastle apparaît un certain Florian Thauvin, à ranger comme beaucoup d'autres dans la catégories des échecs.

En août 2015, il débarque du côté du St James' Park Stadium en provenance de l'Olympique de Marseille, pour effectuer le chemin inverse seulement cinq mois plus tard. Depuis, le polyvalent attaquant a franchi un cap et s'est imposé comme un joueur décisif sous les couleurs phocéennes. Cette saison encore, malgré des résultats globalement décevants, "FloTov" a tenu la baraque olympienne et figure en ce sens comme le meilleur atout dans la besace de Jacques-Henry Eyraud pour renflouer les caisses du club. Car, si le champion du monde 2018 avec les Bleus ne cesse de répéter qu'il se verrait bien rester pour travailler sous les ordres d'André Villas-Boas, les chances de voir l'ancien Bastiais s'installer encore sur le Vieux-Port sont encore plus minces depuis que l'UEFA semble avoir les pensionnaires du Vélodrome dans le collimateur.

L'OM a grand besoin de liquidités, et pourrait espérer récupérer quelque 60 millions d'euros en laissant partir son numéro 26. Surtout que, s'il était plutôt annoncé en Liga ou en Serie A ces derniers mois, Florian Thauvin aurait désormais une nouvelle touche en... Premier League. En effet, d'après Sky Sports, celui qui fut un temps sous contrat avec le LOSC plairait à Unai Emery, en poste à Arsenal depuis l'été 2018. Le technicien basque passé par le Paris Saint-Germain chercherait au moins un ailier polyvalent, et le Marseillais pourrait correspondre aux critères, tout comme le Belge Yannick Carrasco ou l'Ecossais Ryan Fraser. Alors, paré pour un nouveau pari anglais ?