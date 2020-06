OM : Payet, Thauvin et Mandanda vont rester

Le temps des soldes n'a pas encore sonné à Marseille. Sur Europe 1 ce mardi matin, Jacques-Henri Eyraud a confirmé que le club n'allait pas se faire piller au Mercato estival. Malgré quelques soucis financiers, le président de l'OM confirmé la présence des trois joueurs phare à la reprise, à savoir Steve Mandanda, Fabien Thauvin et Dimitri Payet.

« Bien sûr qu'ils seront là avec un maillot marseillais ! Il y a une volonté d'être le plus compétitif possible mais sur la base d'un mode économique pérenne. On entre dans une phase où les performances sportives sont prioritaires mais avec un modèle économique pérenne » a déclaré JHE.

Un message rassurant pour les supporters de l'OM. Le président en a aussi profité pour faire le point sur son bilan depuis son arrivée. « Pendant quatre ans, Il y a eu des investissements massifs pour remanier le club. Nous n'avons pas tout bien fait. Il y a eu des échecs et des succès. Le club est revenu au plus haut niveau du football français et a disputé une finale de Ligue Europa, c'est bien. »