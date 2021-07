Comme c’était annoncé depuis quelques jours, l’OM a validé la venue dans ses rangs du portier espagnol Pau Lopez en provenance de l’AS Rome. Après avoir passé sa visite médicale, il a paraphé son engagement avec les Phocéens. Il s’agit d’un prêt d’un an avec option d’achat à la clé.

Une mauvaise nouvelle pour Mandanda ?

Avec cet élément, les responsables olympiens pensent tenir le remplaçant de Steve Mandanda. Même s’il fait toujours partie de l'effectif olympien, l’international français n’entre plus vraiment dans les plans du club. Il n’est cependant pas question de rupture forcée et le « Fenomeno » peut espérer entrer dans la rotation avec son nouveau concurrent direct.



Le gardien de but, âgé de vingt-six ans, va connaître le cinquième club de sa carrière, après l'Espanyol Barcelone, Tottenham, le Betis Séville et l'AS Rome qui l'avait recruté en 2019 pour 23,5 M€. Il arrive donc pour être mis en concurrence avec Steve Mandanda, comme le voulait Jorge Sampaoli. Pau Lopez est le sixième joueur recruté par Marseille, en plus de la prolongation d'Alvaro Gonzalez et du transfert définitif de Leonardo Balerdi.