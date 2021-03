OM : Parti au Hertha Berlin, Radonjic n'aurait pas convaincu et devrait revenir

A l'inverse de Kevin Strootman, Nemanja Radonjic ne parvient pas à mettre à profit sa période de prêt. Envoyé vers le Hertha Berlin au mois de février, le Serbe a rapidement perdu la confiance de son entraîneur et s'est même mis à dos une partie de l'effectif berlinois. Autant de raisons qui font que son retour à l'Olympique de Marseille à la fin de la saison semble inévitable.



Plutôt à son avantage à son arrivée, Radonjic a pourtant coulé en même temps que son équipe, désormais en lutte pour le maintien (14e, avec un seul point d'avance sur la place de barragiste). Et comme le précise le journaliste Tristan Bernert, interrogé par Football Mercato, "l'option d'achat (du joueur) est à douze millions et il n'a pas assez bien joué pour valoir autant". Sous-entendu, un retour à la case OM ne fait guère de doute.

Et en plus blessé ?



De son côté, Bild explique que si le Serbe n'a disputé que cinq matchs (pour une seule titularisation) avec le Hertha, c'est parce que son comportement vis-à-vis de certains de ses partenaires n'est pas passé. Une explication qui n'est toutefois pas détaillée par le média allemand. Une possible blessure à l'aine est évoquée. Pour l'Olympique de Marseille, le retour d'un tel indésirable ne doit pas faire sourire.