Et une bonne nouvelle de plus pour les supporters de l’OM. Outre les nombreuses recrues qu’ils voient arriver en rafale dans leur club depuis l'entame du mercato, ces derniers ont aussi appris qu’Arkadiusz Milik, leur avant-centre numéro 1, est parti pour continuer son parcours avec les Phocéens. En passe de retrouver les terrains après avoir contracté une blessure en fin de saison dernière, le Polonais n’a d’autres plans que d’entamer la saison 2021/2022 avec l’équipe de Sampaoli.

Milik ne se voit pas ailleurs

Selon L’Équipe, l’ex-joueur de Naples aurait été définitivement convaincu par le projet olympien. De plus, les solutions externes sont actuellement inexistantes et c'est pourquoi tout plaide en faveur de son maintien au sein de l'équipe. « Il est heureux à Marseille. Et il n’y a pour l’instant aucune possibilité qu’il quitte le club », aurait confié une source proche du joueur au média français.



Ces révélations ne font que confirmer le ressenti formulé jeudi par Pablo Longoria. Interrogé sur son attaquant en conférence de presse, le président marseillais s’est dit très confiant quant aux chances de le voir poursuivre du côté du Vélodrome. « Milik va rester, je peux vous le dire », a-t-il promis.