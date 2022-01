Revenu à Marseille en 2017 après une saison peu concluante à Crystal Palace, Steve Mandanda a régné en maître devant la cage phocéenne jusqu'à l'arrivée de Jorge Sampaoli au poste d'entraineur, en milieu de saison dernière. Depuis lors, et surtout depuis le début du nouvel exercice, le portier international cire le banc de touche. S'il veut rejouer, une option semble se dessiner.



D'après les informations de RMC, le FC Lorient est à l'affut. Et c'est surtout l'entraîneur des Merlus, Christophe Pélissier, qui serait déterminé à attirer Steve Mandanda du côté du Moustoir. Alors que Lorient veut se débarrasser de Paul Nardi, jusqu'alors numéro 1 du poste, le nom du gardien de but marseillais revient très régulièrement.

Des contacts existent

Plus titulaire à l'OM, et plus appelé chez les Bleus du fait de son absence presque totale de temps de jeu en club, Steve Mandanda semble à la croisée des chemins. Décidera-t-il de partir à Lorient pour retrouver ce fameux temps de jeu qui lui permettrait, peut-être, de croire à une ultime participation en Coupe du monde ? Selon le média, des contacts ont été noués entre le FC Lorient et lui. La suite reste à écrire d'ici ce lundi soir et la fin du mercato hivernal.