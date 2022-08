Excl: Olympique Marseille are in talks to sign Ruslan Malinovskyi. Ukrainian midfielder wants a new challenge, as OM are negotiating with Atalanta and player side 🚨🔵🇺🇦 #OM #TeamOM

Cengiz Ünder can be included in the deal, as part of the negotiation - still in discussion. pic.twitter.com/75AQBsT6tK



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2022

Bailly bientôt à l'OM ?

Présent en conférence de presse ce jeudi, à deux jours du match OM - Nantes en Ligue 1, Igor Tudor a un peu évoqué le mercato marseillais devant les journalistes. L'entraîneur croate a notamment affirmé qu'un nouveau défenseur allait venir grandir les rangs des Ciel et Blanc lors des quinze derniers jours du mercato. L'ancien technicien de Vérone ne s'est en revanche pas avancé sur le secteur offensif et il n'a évidemment pas prononcé le nom de Ruslan Malinovskyi, l'ailier de l'Atalanta Bergame pour qui le club phocéen serait actuellement en négociations.Et pour cause, l'information a été relayée ce jeudi soir par le journaliste Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, selon lequel l'OM discuterait avec l'Atalanta ainsi qu'avec le joueur pour tenter un recrutement. Romano avance en outre que les négociations sont toujours en cours, que l'international ukrainien (49 sélections, 7 buts) désire un nouveau défi et qu'un échange avec le Turc Cengiz Ünder est envisagé par la direction marseillaise.Même son de cloche du côté de RMC Sport, qui affirme que "le joueur est intéressé par le challenge marseillais". "Les dirigeants olympiens reconnaissent tout de même qu'il sera très compliqué de finaliser l'opération", précise le média internet. Technique, gaucher aimant partir de l'aile droite, bon à la passe et excellent à la frappe, le joueur de 29 ans sort de trois saisons de bonne facture à l'Atalanta Bergame (22 buts et 19 passes décisives en 102 apparitions en Serie A).Si le recrutement de Ruslan Malinovksyi sera peut-être trop compliqué à concrétiser, RMC croit par ailleurs savoir que l'OM n'a pas écarté la piste Eric Bailly pour sa défense et que le club marseillais est même "optimiste". Un prêt avec option d'achat serait à l'étude et les positions entre les trois parties concernées (Bailly, l'OM, Manchester United) se seraient rapprochées ces dernières heures.