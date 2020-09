OM : Luis Henrique est arrivé

Cette fois, c'est (presque fait) : l'Olympique de Marseille tient son renfort en attaque. Dimanche soir, au sortir du match nul entre l'OM et Lille (1-1), André Villas-Boas annonçait aux journalistes l'arrivée d'un avant-centre pour mercredi. L'affaire a finalement pris un peu de retard, mais cela n'a pas remis pour autant en cause la transaction. En effet, Luis Henrique - puisque c'est de lui qu'il s'agit - aurait atterri dans la cité phocéenne jeudi matin d'après les informations de L'Equipe. Le jeune Brésilien (18 ans) aurait ensuite visité le centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus et passé sa visite médicale.

L'OM a déboursé 12M€ pour Luis Henrique



Les dirigeants olympiens se sont quant à eux mis d'accord avec Botafogo et Três Passos, qui détenaient respectivement 40% et 60% des droits du joueur. Le montant du deal serait de l'ordre de 12 millions d'euros. Une somme loin d'être anodine, qui plus est pour un jeune avant-centre au vécu encore inexpérimenté au plus haut niveau (seulement neuf matchs chez les professionnels depuis le début de sa carrière). En conférence de presse, André Villas-Boas a confirmé la signature imminente du prodige auriverde, tout en précisant qu'il serait patient à son égard. « Il y a beaucoup de choses qui changent entre le football brésilien et le football européen. On va voir quelle sera son adaptation, » a assuré le technicien portugais, par ailleurs satisfait d'étoffer ainsi son secteur offensif.