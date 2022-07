Arrivé dans les dernières heures du mercato estival 2020, Luis Henrique était alors présenté par les recruteurs de l'Olympique de Marseille comme un espoir du football brésilien. Deux saisons plus tard, le constat d'échec est là puisque l'ailier gauche n'a pas su convaincre et n'a participé cette saison qu'à vingt cinq matchs, toutes compétitions confondues, avec seulement 855 minutes passées sur le terrain. De quoi pousser le joueur à demander un départ. Avec une destination en tête.



Luis Henrique souhaite retourner au Brésil. Et peu importe qu'Igor Tudor ait succédé à Jorge Sampaoli. Le jeune homme de vingt ans est lassé de son expérience marseillaise. Conscient de cela, Pablo Longoria a travaillé sur le dossier et s'était même mis d'accord avec le Torino pour un prêt avec option d'achat d'environ sept millions d'euros. Mais selon Foot Mercato, le clan du joueur n'est pas favorable à un tel mouvement.

Le rappel du Brésil

C'est bel et bien vers le Brésil que l'attaquant veut aller. Et voilà qui tombe bien, puisque son ancien club de Botafogo est prêt à lui ouvrir de nouveau ses portes. Selon Globoesporte, l’entité brésilienne aurait même dans l'intention de le racheter à l'OM, en mettant en place un prêt avec option d'achat. De quoi plaire au club phocéen, par ailleurs contacté par Flamengo qui ne propose qu'un simple prêt. Presque l'embarras du choix.