OM - Longoria en pleine réflexion pour deux joueurs

Ce mardi, Pablo Longoria était présent en conférence de presse pour dresser un bilan de la première partie de saison de l'Olympique de Marseille. Une phase aller qui s'est achevée dimanche soir, par une victoire de l'OM en toute fin de match face à Monaco (2-3), avant de faire place à la Coupe du Monde pendant plus d'un mois. Le championnat reprendra fin décembre, puis ce sera l'heure du mercato, que l'on semble déjà préparer côté phocéen.



Interrogé au sujet des départs notamment, Pablo Longoria a évoqué le futur de deux joueurs arrivés cet été, Luis Suarez et Isaak Touré, dont le rendement et le temps de jeu ne correspondent pas aux attentes du début de saison. « On doit se poser des réflexions sur les joueurs qui ont moins d'utilisation. Les deux cas (ceux de Suarez et de Touré, ndlr) sont des cas peut-être similaires. Ce sont des investissements pour le club. Sans la participation européenne, on va jouer, ça dépend de la Coupe, qui est un objectif, un match par semaine. Cela conditionne la fin de la saison. Naturellement, l'espace dans l'équipe va se réduire. On a du temps pour planifier sur les cas individuels de Touré et Suarez. On doit avoir la bonne réflexion. La question naturelle, on va en parler en interne. On va les laisser souffler la semaine prochaine et après Javier Ribalata, David Friio et moi, discuterons. On doit créer de la valeur. Pour Luis Suarez, il y a une chose importante. C'est comme Dieng qui est revenu dans l'équipe. Le coach prend ses décisions. Le retour de Dieng a mis en difficulté le retour de Luis Suarez » a avoué le Président de l'Olympique de Marseille.