OM : Longoria brise le rêve d'une arrivée de Ronaldo

Les fans de l'OM peuvent oublier leur rêve de voir Cristiano Ronaldo à l'Orange Vélodrome. Ce jeudi à Istanbul, en marge du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le président Pablo Longoria s'est exprimé sur la rumeur d'une possible arrivée du quintuple Ballon d'Or dans l'effectif dirigé par Igor Tudor. Réaliste, le dirigeant a rappelé la situation financière du club phocéen, un frein trop important pour envisager les venues des joueurs les plus importants du panorama mondial. "C’est le monde des réseaux sociaux, à chercher à faire du buzz. Nous sommes une équipe qui fait du football avec les moyens que l’on a. (Demander) Cristiano Ronaldo, c’est comme demander si Kevin De Bruyne, Darwin Nunez, Haaland, peuvent venir à l’OM", a-t-il indiqué au micro de beIN Sports.

"On doit faire le football avec les moyens que l'on a"

Estimant que rêver était "une belle chose pour tout le monde", le natif d'Oviedo a tracé le chemin à suivre pour Marseille. Une route incompatible avec les folies sur le plan financier. "On doit faire le football avec les moyens que l’on a. On a un projet sportif sérieux, qui consiste à s’améliorer toutes les saisons. Être compétitif, mais surtout porter un modèle économique, pour moi c’est l’avenir du football", a affirmé Longoria. Ce dernier a également expliqué (pour RMC Sport) que l'OM devait se séparer de plusieurs joueurs, d'ici au 1er septembre prochain. "C’est important, pour une question d’équilibre, le nombre de joueurs dans l’effectif", a jugé le dirigeant.



De nombreux éléments ont quitté Marseille durant le mercato, dont notamment Boubacar Kamara (Aston Villa), Steve Mandanda (Rennes), libres, mais également Kevin Strootman, qui a été prêté au Genoa. Arkadiusz Milik, lui, va être prêté à la Juventus Turin alors qu'il a effectué ce jeudi sa visite médicale avec la Vieille Dame.