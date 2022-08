Jordan Veretout à l'OM, c'est (quasiment) bouclé. Courtisé depuis quelques semaines par le club phocéen, le milieu de terrain de l'AS Rome - qui a disputé 36 rencontres de Serie A la saison dernière - va s'engager en faveur de la formation d'Igor Tudor, annonce ce jeudi Foot Mercato. Indésirable aux yeux de José Mourinho, l'ancien élément du FC Nantes (2010-2015) et de l'AS Saint-Étienne (2016-2017) va donc retrouver les pelouses de Ligue 1 lors de l'exercice 2022-2023. Ainsi, Foot Mercato explique que Veretout va signer pour 3 ans (et une année supplémentaire en option) dans une opération d'un montant de 11 millions d'euros.

Un renfort dans un secteur de jeu dépeuplé



Une réunion se tiendra durant l'après-midi afin de finaliser les derniers détails de ce dossier. Pour l'OM, ce sera un renfort dans un secteur de jeu dépeuplé par les départs de Boubacar Kamara (Aston Villa) et d'Amine Harit (fin de prêt). Mercredi, lors d'une conférence de presse, le président Pablo Longoria avait pris la parole sur le cas de Veretout, alors qu'il aurait soutenu son beau-père dans une affaire judiciaire où ce dernier était accusé d'inceste. "Il y a une question dans la vie : faire des jugements moraux, populaires d'une situation, qu'est-ce que cela signifie ? Je pose des questions : 'Est-il condamné ?' Seconde question : 'Qu'a-t-il fait exactement ?' On est sur des suppositions, non ? Dans la vie, naturellement, il faut avoir de l'éthique, des valeurs, aller vers les choses bien faites et droites", avait lâché le président du club phocéen.



Vainqueur d'un match lors de la préparation estivale (pour 3 défaites et 1 nul), Marseille débutera la saison de Ligue 1 par la réception de Reims, dimanche soir sur la pelouse de l'Orange Vélodrome (20h45).