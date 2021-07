Les mouvements dans le sens des arrivées se poursuivent du côté de Marseille. Après avoir recruté deux arrières centraux, en l’occurrence Luan Peres et William Saliba, le club phocéen s’apprête à enrôler deux latéraux droits. Pol Lirola et Daniel Wass sont en passe de prendre la direction de la cité phocéenne.

Longoria a dû se retrousser les manches

Selon L’Équipe, le club a sérieusement avancé sur ces deux dossiers. Et c’est Pablo Longoria en personne qui s’en est occupé. Le président marseillais connait très bien les deux joueurs. Il avait fait venir le premier en prêt en provenance de Séville, et le second à Valence quand il était en poste chez les Ché. Il a donc su trouver les arguments nécessaires pour convaincre ses différents interlocuteurs.



Pour Lirola, les choses n’étaient pas simples. La Fiorentina, où le joueur est sous contrat, s’était montré exigeante concernant l’indemnité de transfert de celui qui avait été très séduisant lors de la seconde partie de la saison dernière. Au final, les deux parties devraient s’entendre sur un nouveau prêt, avec une option d’achat obligatoire à la fin de la saison. Celle-ci serait de l’ordre de 10M€.