OM : L'agent de Payet raconte son transfert avorté au PSG

Dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter, la star de l'OM Dimitri Payet a récemment défrayé la chronique. La fameuse vidéo, qui a d'ailleurs agacé certains joueurs du PSG, montrait le maillot du champion de France avec une étoile, avant de dévoiler en réalité celui de Marseille, en référence à la conquête de la C1 par le club phocéen en 1993. Une façon de rappeler que si le club olympien restera "à jamais le premier", il souhaite surtout être à jamais le seul... Et ne surtout pas voir son rival national l'égaler.

Cette démarche de Payet montre l'attachement inconditionnel du joueur à l'OM. Mais les récents propos de son agent devraient faire encore plus de vagues que le fameux tweet de la discorde. Dans une interview accordée à Téléfoot, Jacques-Olivier Auguste affirme en effet que sans l'arrivée des Qataris dans la capitale française, Dimitri Payet aurait très probablement porté le maillot du Paris Saint-Germain, lui qui était allé au clash avec l'ASSE à l'époque afin de rallier la Capitale.

"Ce n'était pas la situation la plus 'secure' pour lui et moi non plus''

"C'était vers le 27 juin 2011: on discute avec Alain Roche. Il nous dit qu'il n'allait plus être directeur sportif à partir du 30 juin et que ça allait être Leonardo. Comme on n'avait pas parlé avec Leonardo, on s'est dit que ce n'était pas bon. À partir du moment où le directeur sportif actuel le voulait, mais qu'il n'était là que pour trois jours et qu'on n'avait pas de nouvelles du nouveau directeur sportif... Ce n'était pas la situation la plus 'secure' pour lui et moi non plus'', raconte Auguste, qui a été convié à évoquer le tweet de son client au soir de la défaite parisienne en finale de C1.

"On ne parle pas de ce genre de choses. C'est un grand garçon, il est intelligent et sait ce qu'il fait". Le transfert a finalement capoté et Dimitri Payet a signé à Lille pour 8M€ avant de s'engager quelques années plus tard à l'OM. Le club phocéen retrouve Paris le 13 septembre prochain en Ligue 1. L'occasion de solder quelques comptes.

