OM : La piste Willian José ?

Le Mercato continue de battre son plein. Du côté de l'OM, on ne reste, d'ailleurs, pas inactif. Outre la piste Arkadiusz Milik, qui semble plus compliquée que jamais, l'Olympique de Marseille serait actuellement sur le dossier Willian José, sa dernière cible. L'attaquant brésilien joue actuellement pour la Real Sociedad, en Espagne, et ce depuis 2016. Avant cela, il évoluait en Argentine, avec le Club Deportivo Maldonado, où il a enchaîné les prêts, notamment un au Real Madrid en 2014. Depuis le début de cette saison 2020-21 de Liga, il a, pour le moment, marqué trois buts en treize matchs disputés, et il a également délivré une passe décisive. Le Brésilien serait une sorte de plan B au cas où Marseille ne parvient pas à recruter Milik.

> Mercato Express (20/01) <

La Real Sociedad ne voudrait pas lâcher Willian José

Encore faudrait-il que le club espagnol souhaite céder son joueur. D'après Mundo Deportivo, la Real Sociedad n'a pas prévu de conclure quoi que ce soit avec l'OM. Et pourtant, Marseille aurait d'ores et déjà formulé quelques propositions à l'équipe basque. Des propositions qui auraient donc été refusées. Ce Mercato semble bel et bien compliqué pour Pablo Longoria et André Villas-Boas. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé ce lundi, en conférence de presse, notamment sur le dossier Milik : « Je ne sais pas si on peut faire Milik dans les prochains jours, c'est un dossier compliqué. Sinon, on continue à travailler les autres dossiers, mais comme je vous l’ai dit, ça peut durer jusqu'à la fin du Mercato ». Il reste moins de deux semaines au club pour tenter d'attirer de nouvelles recrues.