Le Brésilien a été très surpris par cet épisode. « C’était incroyable ! Au Brésil, ça se passe très souvent, mais je ne l’avais jamais connu, a-t-il expliqué. Et puis tous les changements, c’est de la folie. J’ai été surtout déstabilisé par les changements d’entraîneurs. Avec Villas-Boas, tout le monde parlait portugais et c’était plus facile pour moi de comprendre les consignes. Là, on parle en espagnol, mais aussi en anglais ou en français. Ça m’aide à progresser, à comprendre davantage. Après, l’aspect tactique et l’intensité des entraînements ne sont plus les mêmes… »





Recruté l'automne dernier avec l'étiquette d'espoir très prometteur, Luis Henrique était considéré comme une erreur de casting par André Villas-Boas, qui avait publiquement fait cet aveu en conférence de presse. Le Portugais ne comptait pas sur le jeune Brésilien. L'attaquant a donc dû attendre son départ pour jouer davantage, d'abord sous la tutelle de Nasser Larguet, puis sous les ordres de Jorge Sampaoli. Malgré cela, Luis Henrique semble presque regretter le départ d'AVB...