OM : Kamara prolongé jusqu'en 2024 ?

La Fédération Sénégalaise de Football 🇸🇳 aurait approché le milieu de terrain de l’OM Boubacar Kamara. Les Lions de la Teranga seraient prêt à lui « dérouler le tapis rouge » selon les médias français. 😎

Kamara doit-il céder aux sirènes du Sénégal ? 🤔 pic.twitter.com/ReapPQWf7B



Une prolongation en vue finalement ?

Tout juste l'éprouvant et colossal mercato estival terminé et Pablo Longoria se replonge dans les dossiers sensibles et épineux du côté de l'Olympique de Marseille. Avec un mercato XXL où pas moins de 11 nouveaux joueurs ont débarqué du côté de la Canebière, l'ancien directeur sportif de Valence aura été très actif pour son premier mercato en tant que président à la tête de l'OM. Mais il n'aura pas eu que des succès dans sa quête de refonte de son effectif : son entraîneur Jorge Sampaoli attendait bien un nouvel attaquant et un défenseur gauche supplémentaire avant la fin du mercato, chose qu'il n'aura pas réussi à accomplir puisqu’il lui fallait vendre des éléments.Et si le Croate n'a pas voulu se rendre en Angleterre du côté de Wolverhampton, le natif de Marseille n'a pas voulu non plus se rendre en Premier League où Newcastle était intéressé.En fin de contrat en juin 2022, le joueur de 21 ans n'était pas spécialement désireux de quitter à tout prix le club de sa vie. Alors que son président voulait le vendre aux alentours de 25 à 30 millions d'euros, Longoria avait fini par proposer un prêt payant de 2,5 millions d'euros à Newcastle et Wolverhampton le 31 août. Des offres refusées par le principal intéressé et qui pourrait d'ailleurs rester plus longtemps que prévu du côté de la Canebière.Une proposition logique au vu de la précédente déclaration du président en juillet dernier, à propos de son minot : "Je n'aime pas avoir un joueur en fin de contrat, surtout quand il sort du centre de formation." Ce qui pourrait satisfaire son coach, grand fan du joueur et de son profil polyvalent.