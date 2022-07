OM : Deulofeu ciblé par le club

Ancien grand espoir du FC Barcelone, Gerard Deulofeu intéresse fortement l'OM. C'est ce qu'annonce Marca, mettant en exergue la nécessité du club phocéen à se renforcer sur le plan offensif afin de se montrer compétitif lors de la prochaine Ligue des Champions. Il faut dire que l'Espagnol âgé de 28 ans a su, enfin, se montrer sous son meilleur jour lors du dernier exercice de Serie A avec le maillot de l'Udinese. Auteur de 13 buts et 5 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues, il a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec la formation qui a terminé à la 12ème position du championnat d'Italie.

Naples, l'Atalanta, le FC Séville... la concurrence sera rude pour l'OM

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'Udinese, Deulofeu aurait été sondé par l'OM mais la patience sera nécessaire afin de voir une possible évolution des négociations. Le dossier sera pour le moins concurrentiel avec les présences de Naples, l’Atalanta Bergame, Villarreal et le FC Séville - équipe dans laquelle le joueur a déjà évolué en 2014 2015. De son côté, l'intéressé n'exclut rien pour son avenir, mais a récemment ouvert la porte à Naples, lors d'une session de questions-réponses avec des fans sur Instagram. "J'ai beaucoup de respect pour ce club, c'est un top club", a-t-il assuré. Le site transfermarkt évalue la valeur marchande de Deulofeu à 15 millions d'euros mais pour le moment, l'Udinese n'a pas pris position concernant le futur du natif de Riudarenes.