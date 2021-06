Jorge Sampaoli veut du lourd pour pouvoir mener l'Olympique de Marseille là où il veut. L'entraîneur argentin pourrait bientôt être comblé puisque sa direction cherche et serait en passe de trouver quelques bons éléments. Et ces derniers auront un fort accent brésilien. Après l'arrivée pratiquement assurée de Gerson pour renforcer le milieu de terrain, c'est désormais David Luiz qui est ciblé.



Un objectif de choix pour l'OM et peut-être une bonne affaire à réaliser puisque le Brésilien est actuellement libre de tout engagement depuis la fin de son contrat avec Arsenal. D'après L’Équipe, cette piste serait "tout à fait crédible" et les discussions auraient même débuté. Champion de France avec le Paris Saint-Germain en 2015 et 2016, David Luiz serait recruté pour venir encadrer un effectif rajeuni. Alors que les informations concernant une levée de l'option d'achat de Leonardo Balerdi ont été brusquement contredites, l'arrivée d'un homme d'une telle expérience devrait être bénéfique aux Phocéens.