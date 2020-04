OM : City passe à offensive pour Kamara

En proie à de gros soucis sur le plan économique, l'Olympique de Marseille devrait connaître un mercato très mouvementé. Alors qu'une possible vente du club à moyen terme a été évoquée, il apparait certain que les plus grosses valeurs marchandes de l'effectif devraient être cédées l'été prochain. Comme Morgan Sanson ou Florian Thauvin, Boubacar Kamara est en première ligne. Polyvalent - il a déjà été utilisé en défense centrale avant d'exceller au milieu -, mature, intelligent tactiquement et toujours perfectible, Kamara incarne l'avenir de l'OM aux yeux des amoureux du club, mais l'hypothèse de son départ se renforce.

Kamara pourrait rapporter plus de 30M€ à l'OM

L'arrivée de Paul Aldridge pourrait porter ses fruits puisque Manchester City serait prêt à passer à l'offensive. Selon les informations du Daily Express, le club mancunien pourrait formuler une offre de 32 millions d'euros pour s'attacher les services de Boubacar Kamara. Pep Guardiola apprécierait les caractéristiques du minot marseillais et souhaiterait miser sur son profil pour les prochaines années. Affaire à suivre...