OM : Amavi est très convoité

Entre Pablo Longoria, directeur sportif de Marseille, et les représentants de Jordan Amavi, aucune discussion n'est en cours. Pourtant, le contrat du latéral gauche se termine en juin. Comme Florian Thauvin, Amavi a l'air d'être sur le départ lui aussi.

Une aubaine pour certains clubs européens qui montrent déjà leur intérêt pour le joueur. Bien qu'il soit blessé depuis décembre et qu'il reprenne tout juste l'entraînement collectif avec le reste des joueurs marseillais, Amavi plaît aux équipes d'Outre-Manche selon L'Equipe. Notamment Arsenal, qui est venu se renseigner auprès du club phocéen. Malheureusement pour Amavi, les Gunners n'ont pas fait d'offre. Toujours en Premier League, c'est au tour de Crystal Palace d'être intéressé. 13eme au classement, le club londonien effectue une saison moyenne. Néanmoins, toujours pas d'offre là non plus.

Le choix pour Amavi



Si le latéral venait à ne pas vouloir aller en Premier League, un club de Serie A s'intéresse aussi à lui d'après le quotidien sportif. Il s'agit de Naples. Une occasion en or pour les Napolitains puisque cet été, Jordan Amavi sera libre de signer où il le souhaite et il n'y a donc pas d'indemnité de transfert à payer. Pour le moment, seuls ces trois clubs ont montré un vrai intérêt pour le Français, mais aucun n'a fait d'offre. Dossier à suivre donc.

En attendant, l'Olympique de Marseille essaye de faire le ménage dans l'équipe. Pablo Longoria espère trouver un club pour Christopher Rocchia, Lucas Perrin et Nemanja Radonjic d'ici la fin du mercato, c'est-à-dire le 1er février. Ce qui est sûr, c'est que le directeur sportif du club n'a pas chômé. Récemment, Pablo Longoria a réussi à négocier un échange avec la Juventus. Le jeune Marley Aké a quitté le club phocéen pour rejoindre l'équipe réserve de Turin. Sur le chemin inverse, l'Italien Franco Tongya a rejoint l'OM.