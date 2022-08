OM : Alvaro quitte le club

Alvaro Gonzalez ne continuera pas sa carrière sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Le défenseur central âgé de 32 ans, qui totalise 75 apparitions avec l'OM, a fait ses adieux aux supporters olympiens ce lundi soir sur ses réseaux sociaux dans un message émouvant. "Aujourd'hui, je dis au revoir à ce qui a été ma maison pendant toutes ces années. Un club et des fans qui m'ont fait apprécier le football et vivre chaque minute avec la passion que ce sport mérite", a écrit l'Espagnol, qui a continué en mettant en valeur la pertinence de son choix de quitter Villarreal pour rejoindre l'OM, à l'été 2019.

"J'ai tout donné pour cet écusson et je le referais mille fois"

"J'ai quitté l'Espagne pour la première fois afin de me lancer dans une aventure qui s'est avérée être l'une des meilleures expériences de ma vie. Merci pour votre soutien inconditionnel, d'avoir été là contre vents et marées. Je me suis senti comme chez moi. J'ai tout donné pour cet écusson et je le referais mille fois. A jamais Marseillais", s'est félicité Alvaro Gonzalez. Déclassé en début de saison passée sous la direction de Jorge Sampaoli, il n'est apparu qu'à 11 reprises avec le maillot de l'OM sur le dos lors de l'exercice 2021-2022, dont la dernière face à Qarabag en Ligue Europa Conférence. Écarté du groupe professionnel cet hiver, il avait pris la direction de son pays natal, en mars, afin de se ressourcer.

Son contrat, qui était en vigueur jusqu'en 2024, a vraisemblablement été résilié, même si l'OM ne l'a pas précisé dans son communiqué plutôt bref. "Après 3 saisons au sein du club, notre défenseur espagnol quitte l'Olympique de Marseille vers de nouveaux horizons. Le club le remercie pour son engagement tout au long de son passage", peut-on lire, sur le site officiel du club phocéen.