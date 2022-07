Bienvenue à Achraf Laaziri, jeune latéral gauche du @FUS_OFFICIEL, qui était à l'essai au cours de la saison dernière et qui s’est engagé pour 4 saisons ! 🤝🔴🔵 #Laaziri2026

— Olympique Lyonnais (@OL) July 5, 2022

En parallèle de recrutements plus ronflants,. L'un d'eux,avec le club rhodanien. Âgé de 19 ans, ce latéral gauche a signé unen faveur de l'OL. Présenté comme l'un des éléments les plus prometteurs de sa formation marocaine, le jeune Lion de l'Atlas U20 fait le grand saut, pour renforcer la réserve, voire tenter de se faire une petite place dans l'équipe de Peter Bosz. Le montant du transfert est estimé à moins d'un million d'euros.Il s'agit là dupar l'Olympique Lyonnais avec le FUS Rabat, dans le cadre de sa stratégie de développement à l’international. « Cette coopération, avec l’un des clubs historiques du Maroc, aboutit aujourd’hui au premier recrutement d’un jeune joueur marocain, peut-on lire sur le site officiel du club de Ligue 1. L’OL se félicite cette signature et va, basés sur le partage d’expérience et l’optimisation de son modèle académique. »