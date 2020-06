OL : Un ancien joueur directeur sportif au Maroc

Nouvelle mission pour Aziz Bouderbala. Arrivé au terme de son contrat avec la Fédération marocaine, pour laquelle il occupait les fonctions de directeur sportif de la sélection nationale A, l'ancien joueur du Wydad Casablanca et de l'Olympique Lyonnais a été nommé au même poste par le Difaâ Hassani d'El Jadida. Le club de la région des Doukkalas, qui fête ces jours-ci son 64eme anniversaire, a pris cette décision à l'unanimité à l'issue d'une réunion en visioconférence, jeudi dernier.



Sa mission consistera à « préparer et (...) suivre une structure technique pour la première équipe, ainsi que (...) coordonner avec les encadrants des différentes catégories d'âges en créant des comités, dont la tâche est de suivre et d'évaluer les joueurs sur le plan physique et technique, mais aussi à dénicher de nouveaux talents pour développer leurs compétences selon les normes modernes », a précisé la formation de Botola dans un communiqué.



Ancienne gloire des Lions de l'Atlas, héros du Mondial 1986, Aziz Bouderbala dispose d'une licence d'entraînement de catégorie A, et comblera le vide laissé par le départ du technicien algérien Abdelkader El Amrani. Signataire d'un contrat de trois ans, le nouveau directeur sportif devra amorcer une nouvelle phase de développement en nouant des partenariats avec des clubs européens en vue d'améliorer la formation de ses cadres.