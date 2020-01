OL : Toko Ekambi est à Lyon

Karl Toko Ekambi est presque un joueur de l’Olympique Lyonnais. Selon L’Equipe, l’attaquant de Villarreal est arrivé ce lundi entre Rhône et Saône pour y finaliser sa signature. Le Camerounais devrait débarquer dans le cadre d’un prêt avec obligation d’achat, dont le montant tournerait autour des 20 millions d’euros. Le Camerounais a inscrit six buts en 18 matchs de Liga depuis le début de saison, après avoir bouclé une première saison en Espagne à 18 buts toutes compétitions confondues. Le joueur de 27 ans avait quitté la Ligue 1 et Angers à l’été 2018 et semble donc tout proche de la retrouver. Reste à savoir de quoi sera faite la fin du Mercato rhodanien. Le nom de Tino Kadewera est toujours associé à l'écurie du président Aulas mais l'émergence du jeune Rayan Cherki (16 ans) pourrait rebattre les cartes. Un milieu de terrain sera également recherché en cas de départ de Lucas Tousart au Hertha Berlin.