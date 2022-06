OL : Tetê va rester au club

🚨 Rendez-vous ce vendredi pour deux conférences de presse

L'aventure commune entre l'OL et Tetê va se poursuivre. Arrivé le 31 mars dernier à l'OL en provenance du Shakhtar Donetsk sous la forme d'un prêt dans le contexte du mercato spécial accordé aux joueurs évoluant en Russie et en Ukraine, le latéral avait été prêté jusqu'à ce jeudi 30 juin. Il demeure sous contrat avec le club situé dans le Donbass jusqu'au 31 décembre 2023, mais selon des informations de L'Equipe,Le joueur âgé de 22 ans a participé à 9 rencontres de Ligue 1 depuis son arrivée, parvenant à inscrire 2 buts (contre Angers puis Nantes) et a délivré 5 passes décisives. Vendredi, alors que l'OL a annoncé les tenues de deux conférences de presse à 10h00 et 14 h30,, qui reviendra à l'OL après la fin de son contrat avec le Bayern Munich.