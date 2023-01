Décidément, la saison de Lyon n'est pas de tout repos. Alors que l'OL s'est séparé d'Erik ten Hag il y a quelques mois, remplacé en tant que coach par Laurent Blanc, le club rhodanien n'avance toujours pas en Ligue 1. En revanche, la formation de Jean-Michel Aulas progresse sur le marché des transferts, sans que ses supporters savent vraiment si cela donnera un nouveau groupe plus performant.

Après Toko-Ekambi, un autre ailier quitte Lyon

Après le mal-aimé Karl Toko-Ekambi, officialisé par Rennes en prêt hier, c'est un élément prêté à Lyon qui va quitter le navire. Tête, à l'OL depuis un an et demi depuis le début de la guerre en Ukraine et son prêt en provenance du Chakhtar Donetsk, va ainsi rejoindre la Premier League et Leeds. Il n'était pas présent ce vendredi matin à l'entraînement indique L'Equipe, et sera en Angleterre dans la journée. Les deux clubs, Lyon et Donetsk, avaient un accord si le Brésilien de 22 ans retrouvait définitivement une autre équipe. Conséquence, Bradley Barcola ne devrait pas rejoindre Saint-Gall, en Suisse.