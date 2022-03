OL : Tetê s'engage jusqu'à la fin de la saison

"Je suis sûr de pouvoir aider l'équipe"

Une opportunité pour les deux parties. Consécutivement à l'arrêt du championnat d'Ukraine, Tetê a quitté le Shakhtar Donetsk et s'est engagé ce jeudi en faveur de l'Olympique Lyonnais jusqu'au terme de la saison, comme l'a annoncé l'actuel 10ème de Ligue 1, par le biais d'un communiqué officiel., indique l'OL. Pour rappel, la LFP a autorisé le recrutement des joueurs étrangers évoluant en Russie et en Ukraine jusqu'au 7 avril.La formation entraînée par Peter Bosz pourra d'ailleurs inscrire son nouvel élément pour la fin de sa campagne européenne, alors qu'un quart de finale de Ligue Europa se profile face à West Ham, les 7 et 14 avril prochains. Âgé de 22 ans, l'international brésilien avec les U23 s'est montré satisfait de rejoindre Lyon, lors de sa conférence de presse de présentation. "Je suis très fier d’avoir pu rejoindre l’OL qui est une grande équipe en France et en Europe. Je suis sûr de pouvoir aider l’équipe. Vous savez tous que la situation ukrainienne est compliquée. Je suis très heureux d’être à Lyon. (...), a-t-il affirmé, dans des propos retranscrits sur le site officiel de l'OL.En raison d'une longue coupure, et l'arrêt du championnat en Ukraine, il faudra du temps à Tetê afin de retrouver du rythme. "J’étais en Pologne, dans une académie. J’ai pu m’entraîner avec un préparateur physique et je suis très heureux d’avoir pu retoucher au ballon ici. J’ai envie de jouer et j’ai hâte d’être sur le terrain. Cette situation a été compliquée mais j’en vois enfin le bout", a glissé celui qui totalise 108 matches et 31 buts avec le Shakhtar. Également présent en conférence de presse, Jean-Michel Aulas, le président, a souligné "l'immense plaisir" devant ce renfort. Bruno Cheyrou, le conseiller technique, a confié l'espoir de faire rester Tetê au-delà du 30 juin :, a-t-il indiqué.