OL : Malo Gusto, cible de MU et du Barça ?

Il n'a pas encore 20 ans mais il est déjà suivi par les plus grands. C'est en tout cas ce qu'affirme ce jeudi le quotidien L'Equipe au sujet de Malo Gusto, le jeune latéral droit de l'Olympique Lyonnais. D'après le journal, "Manchester City et le PSG ont par exemple pris des renseignements le concernant dans l'été, mais sans aller plus loin." Et outre les Citizens et les Parisiens, deux autres grandes écuries étudieraient cette piste : Manchester United et le FC Baracelone.



Selon le quotidien sportif toujours, les Red Devils et les Blaugranas "se sont récemment positionnés, en entrant en contact avec l'entourage de Gusto, et sont intéressés pour accueillir le joueur avant la fin du mois d'août." Des intérêts qui ne changeraient rien au contexte lyonnais : le club ne serait pas vendeur, à moins d'une énorme somme pour un joueur prometteur. Alors qu'il avait 18 ans l'an passé, Malo Gusto s'est vu offrir un grand temps de jeu en Ligue 1 lors du dernier exercice : 30 apparitions, 21 titularisations, le tout agrémenté de 4 passes décisives.

Un profil offensif

Reconnu pour ses qualités athlétiques (vitesse, puissance) ainsi que pour sa technique, Gusto suscite l'intérêt de formations joueuses et offensives, à l'image des collectifs que tentent de mettre en place Erik ten Hag du côté de Manchester ou Xavi à Barcelone. Ces deux clubs sont d'ailleurs à la recherche d'un latéral droit depuis le début du mercato et peinent pour l'instant à trouver chaussure à leur pied, tant dans le sens des arrivées que des départs.



Les Mancuniens ne comptent plus sur Diogo Dalot et il en va de même pour le Barça avec Sergino Dest. Ces dernières semaines, le nom du Néerlandais était d'ailleurs annoncé du côté de... Manchester United, alors que la piste Thomas Meunier était elle associée au club catalan. En début de mercato, les Blaugranas ont bien cru pouvoir attirer l'Espagnol de Chelsea Cesar Azpilicueta mais l'ancien Marseillais a finalement prolongé son aventure avec les Blues. Pour rappel, le marché des transferts fermera ses portes le 1er septembre prochain, que ce soit en Ligue 1, en Premier League ou en Liga.