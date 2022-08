Peter Bosz va devoir se faire une raison et composer sans Lucas Paqueta. Ce vendredi, le technicien de l'OL a livré son sentiment quant à un possible départ du Brésilien, courtisé par West Ham. "Pour l’instant Lucas Paqueta est là, il s'est entraîné avec nous. Il n'est mort, il est là. Je ne sais pas s'il va partir, c'est un bon joueur qui nous aide beaucoup et j'espère qu'il restera. On ne parle pas entre nous d'un éventuel départ", a commenté le coach en conférence de presse. L'Equipe informe en effet que le numéro 10 va finalement prendre la direction de la Premier League, et s'engager pour 5 ans en faveur des Hammers dans une opération estimée à plus de 60 millions d'euros, bonus compris.

Paqueta ne devrait pas être remplacé

C'est samedi, le jour de son 25ème anniversaire, que l'ancien élément de l'AC Milan va passer sa visite médicale avec le 7ème du dernier exercice de Premier League avant, donc, de signer son contrat. Recruté par son compatriote Juninho à Lyon pour 20 millions d'euros il y a 2 ans, le milieu de terrain offensif ne sera pas du déplacement à Reims, dimanche pour le compte de la 4ème journée de Ligue 1 (17h05) et devrait même ne pas être remplacé numériquement dans l'effectif dirigé par Peter Bosz. "On a des joueurs qui peuvent jouer au poste de Paqueta", a notamment clamé le technicien, en références à Jeff Reine-Adélaïde et Romain Faivre.