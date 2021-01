L'international ivoirien Sinaly Diomandé s'inscrit dans la durée à l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a annoncé ce jeudi la prolongation, pour deux saisons supplémentaires, de son jeune défenseur. Diomandé est dormais lié à Lyon jusqu’au 30 juin 2025. Il était arrivé à Lyon en 2019.

L'OL protège ses jeunes pousses



"La prolongation de contrat de Sinaly Diomandé intervient après celles de Rayan Cherki et de Melvin Bard ainsi que des premiers contrats professionnels de Yaya Soumaré, Florent Da Silva et Malo Gusto, confirmant ainsi la volonté de l’OL de préparer l’avenir en s’appuyant, notamment, sur des joueurs issus de son Academy", précise le club dans un communiqué officiel.

"Malgré son jeune âge, Sinaly est déjà un élément important de l’effectif, s'est enthousiasmé Juninho. Pour moi il a une belle marge de progression, mais il travaille énormément et réalise déjà de bonnes performances. C’est un joueur équilibré, avec une bonne vitesse, agressif et techniquement plutôt à l’aise. Sinaly est très complet et a de belles années devant lui".