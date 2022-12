OL : Jérôme Boateng ne compte pas quitter les Gones cet hiver

Jérôme Boateng ne compte pas quitter l'Olympique Lyonnais lors du mercato d'hiver et le fait bien savoir ! Ainsi, l'ancien défenseur du Bayern Munich, aujourd'hui âgé de 34 ans, a bien du mal à s'imposer à l'OL, où il était arrivé à l'été 2021. Attendu comme un élément de poids, censé apporter son expérience au sein du vestiaire des Gones, Boateng ne réussit clairement pas à s'imposer pour le moment et la question de son avenir pourrait donc se poser lors du mercato d'hiver. Ce dernier ouvrira ses portes dans quelques jours et le défenseur allemand, champion du monde en 2014 avec la Mannschaft, pourrait bien être mis sur le marché par son club. Seulement, il vient de prendre la parole auprès du média allemand Kicker et il a mis les choses au clair.

Boateng ne compte pas partir

Le défenseur de l'OL ne compte pas partir, lui qui a retrouvé des couleurs depuis l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc des Gones. Ayant participé à quatre des cinq derniers matchs de Ligue 1 de l'OL, Boateng espère désormais pouvoir revenir à 100% en vue de la fin de saison, lui dont le contrat court jusqu'en 2023 avec le club du Rhône. "Depuis que Laurent Blanc est notre entraîneur, les choses se sont très bien passées pour moi personnellement. Personne du club n’en a parlé avec moi ou mon conseiller. Mon objectif à 100 pour cent était de revenir rapidement en forme", a assuré le défenseur de 34 ans, désireux de tout faire pour revenir au maximum et aider l'OL dans la deuxième partie de saison dont le coup d'envoi sera donné mercredi soir pour la Ligue 1.