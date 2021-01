Léo Dubois (défenseur de Lyon, La Chaîne Téléfoot) : "Je ne sais pas si tout nous réussit parce qu'on n'a pas tout réussi mais on n'a rien lâché. Dans la mentalité, on n'a rien lâché. Ils ont tenu le ballon. On a des objectifs : il faut retrouver la Ligue des Champions. Et on sait que ces matchs sont importants. Lille et PSG ? Ils ont encore un match. On est derrière eux... Enfin pas ce soir, mais en termes de points par match. On reste concentrés sur nos objectifs et voilà."