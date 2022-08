OL : Bosz se confie sur le cas Paqueta

Lucas Paqueta est toujours un élément important aux yeux de Peter Bosz. Utilisé à 35 reprises la saison dernière (pour 9 buts), le Brésilien a été lié à un possible départ vers la Premier League durant cet été. Sous contrat avec l'OL jusqu'en 2025, il a été annoncé par L'Equipe comme une priorité de Pep Guardiola à Manchester City dans l'optique de possiblement remplacer Bernardo Silva, qui est toujours courtisé par le FC Barcelone. Alors à deux jours d'entamer la nouvelle saison de Ligue 1 face à l'AC Ajaccio, vendredi soir au Groupama Stadium (21 heures), Peter Bosz a livré son ressenti sur le milieu offensif mais aussi, plus globalement, l'effectif de son équipe, qui s'est renforcée avec les retours notables d'Alexandre Lacazette (qui sera capitaine) et Corentin Tolisso, notamment.

"Tant qu'il est là, je l'utilise"

"A un moment donné, les joueurs veulent partir, le club peut vouloir que certains partent, restent ou jouent. Ça va très vite. Il y a des blessures, des suspensions, des joueurs qui ne jouent pas. Si le joueur est là et qu’il s’entraine bien, je l’utilise", a précisé Bosz en conférence de presse, dans des propos retranscrits par RMC Sport. Valorisant la très bonne partie de saison réalisée par Paqueta lors de l'exercice 2021-2022, le technicien hollandais s'est montré conscient de l'impact du joueur, et a affirmé son désir de s'appuyer sur lui tant qu'il est présent au sein de l'effectif. "Bien entendu, c’est un joueur de grand club mais Lucas est là. En début de saison, les gens parlent beaucoup de départ, peut-être un peu moins en ce moment. Il est avec nous, s’entraine bien. Tant qu’il est là, je l’utilise", a-t-il indiqué. Cela devrait donc être le cas vendredi face à Ajaccio, à moins d'un improbable retournement de situation d'ici là.