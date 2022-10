C'était attendu, c'est désormais officiel : Laurent Blanc est le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a annoncé l'arrivée du technicien français sur ses supports digitaux, ce dimanche soir. Les deux parties avaient déjà trouvé un accord sur les bases d'une future collaboration. Blanc, qui a paraphé un contrat qui le lie à l'OL jusqu'en 2024, succède ainsi à Peter Bosz, qui n'aura pas survécu à une période délicate de 5 matchs sans victoire (dont 4 défaites).

Un chantier énorme pour Blanc

« Une réflexion a été menée en interne afin de trouver les leviers nécessaires pour permettre à l’équipe de repartir sur des bases solides afin d’être en adéquation avec les ambitions de l’OL cette saison, peut-on lire dans un communiqué officiel. A l’issue de celle-ci et après avoir échangé dans la nuit de samedi à dimanche avec John Textor, l’Olympique Lyonnais informe avoir pris la décision de nommer, au poste d’entraîneur principal de l’équipe professionnelle, Laurent Blanc pour 2 saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024. »



Laurent Blanc retrouve donc un banc en Ligue 1 après avoir connu ceux des Girondins de Bordeaux et du Paris Saint-Germain. Le chantier reste important pour celui qui a également été sélectionneur de l'équipe de France. Non qualifié en coupe d'Europe, l'OL va devoir redorer son blason et stopper l'hémorragie rapidement, tout en trouvant un style de jeu propice à séduire l'environnement.



"Nommé entraîneur de l’Olympique Lyonnais à compter de ce lundi 10 octobre 2022, Laurent Blanc sera accompagné par Franck Passi en qualité d’entraîneur adjoint et de Philippe Lambert, préparateur physique. Les trois hommes travailleront en collaboration avec le staff déjà en place.L’ensemble du groupe professionnel avec la confiance du Conseil d’Administration, soutenu par les groupes de supporters et toute la famille OL, aura pour unique objectif, au cœur de cette période très difficile, de repositionner le club au plus haut niveau français et de retrouver la coupe d’Europe dès la saison prochaine", conclut l'OL.