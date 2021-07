OL : Andersen s'engage en faveur de Crystal Palace

L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son international danois Joachim Andersen au club anglais de Crystal Palace.

— Olympique Lyonnais (@OL) July 28, 2021

La présence de Vieira, un facteur dans la venue d'Andersen

"Je suis extrêmement fier de rejoindre Crystal Palace et de jouer dans la meilleure ligue de football du monde. La direction du club et Patrick Vieira m'ont donné l'assurance très forte qu'ils connaissent mes qualités, ils croient en moi et veulent que je joue un rôle important dans l'équipe. J'ai une impression très positive de Patrick d'après les conversations que j'ai eues avec lui, et je n'ai entendu que de grandes choses sur le manager, le club et ses projets pour l'avenir", a affirmé Andersen sur le site officiel de Crystal Palace.



En manque de temps de jeu sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, Joachim Andersen avait été prêté la saison dernière à Fulham pour 1 million d'euros sans option d'achat, et alors qu'on pouvait penser que l'arrivée de Peter Bosz pourrait redistribuer les cartes pour son futur, il n'en sera rien."L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son international danois Joachim Andersen au club anglais de Crystal Palace pour un montant de 17,5 millions d’euros auquel pourra s’ajouter des incentives d’un montant maximum de 2,5 M€ et un intéressement de 12,5% sur une éventuelle plus-value future", précise notamment l'OL dans le communiqué publié sur son site officiel.Arrivé en juin 2019 en provenance de la Sampdoria, Andersen a disputé 35 matchs et inscrit deux buts sous les couleurs de l'OL. Le joueur s'est montré heureux de cette prochaine étape dans sa carrière, et a souligné l'impact de la présence de Patrick Vieira sur le banc de sa future équipe.