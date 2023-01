Officiel : Mario Lemina quitte l'OGC Nice et signe à Wolverhampton

Après plusieurs jours de négociations, un accord a finalement été trouvé entre l'OGC Nice et Wolverhampton au sujet de Mario Lemina. Ce vendredi, le milieu de terrain s'est officiellement engagé avec le club de Premier League pour une dizaine de millions d'euros. L'ancien Marseillais a signé un contrat de deux ans et demi, avec une année supplémentaire en option dans son contrat. A 29 ans, Lemina va faire son grand retour en Angleterre après avoir notamment évolué sous les couleurs de Southampton et de Fulham.

"L’international gabonais est devenu le deuxième achat du club du mercato de janvier, après l’arrivée de Matheus Cunha, et ajoute de l’expérience de la Premier League au groupe avec des précédents passages à Southampton et Fulham. Le club pense que le joueur de 29 ans apportera des capacités physiques et techniques aux Wolves et s’attend à ce qu’il complète les autres options de milieu de terrain déjà à la disposition de Lopetegui avant la deuxième partie de la campagne 2022/23 de Premier League." précise le communiqué de l'actuel 19ème de Premier League.