Enfin ! Manchester United tient le joueur qu’il convoitait ardemment depuis l’année dernière, en l’occurrence Jadon Sancho. Au bout de longues tractations, aussi bien avec le Borussia Dortmund qu’avec le joueur, il y a eu un accord trouvé et le transfert a pu être entériné.

MU a dû débourser la modique somme de 85M€ (entre 90 et 95M€, en incluant les bonus) pour obtenir cette prestigieuse recrue. Il s’agit du troisième transfert le plus cher de l’histoire de ce club, derrière Pogba et Harry Maguire. Une lourde pression pèse donc sur Sancho, qui s’est engagé pour une durée de cinq ans.

This is his home.



This is where he belongs. Jadon Sancho is 𝗨𝗡𝗜𝗧𝗘𝗗.#MUFC x @Sanchooo10 pic.twitter.com/LAIBn7ie7V — Manchester United (@ManUtd) July 23, 2021

Sancho attendu au tournant

Pour réussir son pari, Sancho pourra compter sur l’appui de son nouveau coach, Ole Gunnar Solskjaer. Ce dernier a d’ailleurs déjà fait part de sa satisfaction après avoir obtenu ce renfort : « Old Trafford lui donnera la plate-forme dont il a besoin pour libérer son talent inexploité et performer au plus haut niveau. Pour un joueur de son âge, Jadon a déjà réalisé beaucoup de choses et a montré le courage d'aller faire ses preuves à l'étranger »

A 21 ans, Sancho effectue donc son retour en Angleterre. Formé chez le club rival de Manchester City, il n’a cependant pas encore eu l’honneur d’évoluer en Premier League. Au bout de quatre années passées en Bundesliga, où il s’est mis en avant par son efficacité (38 buts et 45 passes décisives), il va donc pouvoir le faire avec les Red Devils.