OFFICIEL : David Luiz prolonge son contrat à Arsenal

Annoncée dès ce mardi par Sky Sports, la prolongation de David Luiz à Arsenal est officielle. Le club londonien a indiqué que l'international brésilien avait rempilé pour une saison supplémentaire. Arrivé l'été dernier en provenance de Chelsea, le défenseur de 33 ans est lié aux Gunners jusqu'en 2021. « David Luiz est un joueur très important pour nous. Il nous aide énormément », s'est enthousiasmé le directeur technique d'Arsenal, Edu, ce mercredi, sur le site officiel du club.

Arsenal prépare l'avenir

Malgré son expérience au très haut niveau, David Luiz avait fait l'objet de nombreuses critiques récentes après une prestation calamiteuse en championnat contre Manchester City (0-3). Entré comme remplaçant, il avait provoqué deux buts encaissés avant de se faire expulser. Ces bévues n'ont pas altéré la confiance du staff technique d'Arsenal. Et le Brésilien n'est pas le seul joueur de l'effectif à s'inscrire dans la durée puisque le défenseur latéral droit portugais Cédric Soares et le défenseur central espagnol Pablo Mari - respectivement prêtés par Southampton et Flamengo - ont été transférés. Enfin, le milieu de terrain Dani Ceballos, propriété du Real Madrid, a trouvé un accord pour terminer la saison de Premier League.