Officiel : Arkadiusz Milik rejoint la Juventus et retrouve l'Italie !

August 26, 2022 09:03 Arkadiusz Milik, arrivé à l'Olympique de Marseille il y a un an et demi, quitte déjà le club phocéen et retourne en Italie du côté de la Juventus. Le buteur polonais est prêté une saison avec option d'achat.