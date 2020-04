Ocampos : "Bielsa ne parlait pas, c'était bizarre"

Personnalité singulière du monde du football, Marcelo Bielsa ne laisse personne indifférent. Ses convictions, ses méthodes, sa culture, son tempérament et son rapport aux autres marquent systématiquement les joueurs qui le croisent. Dans les rangs de l'OM, certains éléments ont gardé un mauvais souvenir du management du technicien, à l'image du défenseur Doria - une amertume somme toute logique pour un joueur pas ou peu utilisé.

Ocampos : "Avec Bielsa, pendant une période nous n'avons eu aucun contact"

Lucas Ocampos, qui entrait pour sa part dans la rotation de l'effectif, était un joueur plus notable. Mais malgré cela, l'Argentin garde un souvenir assez contrasté de son compatriote. Aujourd'hui au FC Séville, Ocampos n'a rien oublié de la première rencontre. "Un jour, l'assistant m'a appelé pour parler à Bielsa. Nous avons bavardé, j'ai pris mes affaires et j'ai signé à Marseille. Je suis arrivé un mardi et il y a eu le match samedi. Pendant cette période, nous n'avons eu aucun contact et jamais parlé, même à l'entraînement. C'était bizarre", a-t-il expliqué dans des propos repris par Onze Mondial.