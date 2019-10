Nottingham Forrest: Modesto et Anigo débarquent 

Les passerelles entre l'Olympiakos et Nottingham Forrest existent. Et pour cause, les deux clubs sont présidés par Evangelos Marinakis. Toujours est-il que François Modesto, qui était responsable du recrutement du club grec, va devenir directeur sportif du club anglais entraîné par Sabri Lamouchi. De son côté, José Anigo avait des missions de recrutement et va prendre en mains le recrutement international de Nottingham Forrest.

Modesto and Anigo join The Reds#NFFC are delighted to announce that Francois Modesto and Jose Anigo have joined the club. pic.twitter.com/Kp4oSXb4j9 — Nottingham Forest FC (@NFFC) October 15, 2019