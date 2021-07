Nîmes : Ripart s'engage à Troyes

"Sûrement pas la fin du livre"

. Âgé de 28 ans, l'attaquant du Nîmes Olympique a quitté ce jeudi son club formateur, relégué en Ligue 2, pour s'engager en faveur de Troyes lors des quatre prochaines saisons. L'ESTAC qui, pour rappel, est promue dans l'élite du football français cette saison. "L'ESTAC est heureuse d'officialiser l'arrivée de Renaud Ripart, en provenance du Nîmes Olympique. L'attaquant de 28 ans a paraphé un contrat de quatre ans et sera lié au club jusqu'en juin 2025", peut-on lire sur le site officiel du club.Avec plus de 250 rencontres sous le maillot du Nîmes Olympique et un bilan 50 buts, Ripart a adressé un message au club et aux supporters gardois, par le biais de son compte Twitter. "On dit souvent que nul n'est prophète dans son pays, mais grâce à vous, j'ai eu la naïveté de croire que si", a-t-il écrit, à propos des supporters. "Je me souviens du petit garçon que j'étais, la fierté, la joie et le plaisir de revêtir pour la première fois cette tenue du Nîmes Olympique, moi le gamin de Castanet., a également commenté le polyvalent joueur, auteur de 11 buts en 38 matchs de Ligue 1 la saison passée avec Nîmes, qui a terminé à la 19ème position du championnat de France.