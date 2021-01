Nîmes : Denkey rejoint la Belgique

Plus apparu avec le Nîmes Olympique depuis le 29 novembre dernier, Kevin Denkey ne rejouera pas sous le maillot des Crocos. L'attaquant a été transféré ce week-end au Cercle Bruges, en faveur duquel l'international togolais a signé un contrat de trois ans et demi. Si le montant de la transaction n'a pas été communiqué, celle-ci apporte un peu d'oxygène à une formation en grande difficulté financière. Arrivé à six mois de la fin de son contrat, le natif de Lomé était libre de s'engager où il le souhaitait.



"Attirer un attaquant était notre priorité absolue et le nom de Kevin Denkey était en tête de notre liste. Kevin n'est pas seulement un talent, c'est aussi un joueur qui aura immédiatement un impact positif sur l'équipe. Avant-centre mais aussi capable de jouer sur un côté, il est jeune, talentueux et désireux de faire ses preuves. Son profil s'inscrit donc parfaitement dans notre stratégie à long terme", a déclaré le directeur sportif du Cercle Bruges, Carlos Avina.