Nice : Thuram plaît en Italie

Ça y est. Khéphren Thuram s’est fait un prénom. L’un des fils de Lilian, champion du monde 1998, d’Europe 2000 et 142 sélections avec les Bleus au compteur, réalise une saison très prometteuse sous les couleurs de l’OGC Nice et les ordres de Christophe Galtier.



L’Inter l’a bien remarqué et le but inscrit dimanche par le milieu de terrain des Aiglons face à Troyes (1-0, 34e journée de Ligue 1) a renforcé l’intérêt du champion d’Italie, rapporte la presse transalpine.

Thuram l'Italien

Calciomercato indique que les Nerazzurri sont à la recherche d’un joueur capable par exemple d’épauler Marcelo Brozovic dans l’entrejeu. Khéphren Thuram, observé régulièrement par les scouts milanais, ferait bien l’affaire.



Et puis Thuram et l’Italie, ce serait presqu’une évidence pour celui qui a vu le jour à Reggio Emilia (Émilie-Romagne) le 26 mars 2001. A cette époque, Lilian Thuram évoluait à Parme au cours d'une riche carrière en Serie A qui a duré 10 ans (1996-2006 - Parme et Juventus)