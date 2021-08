Christophe Galtier n'a pas fait mystère de ses besoins au poste d'attaquant, et l'OGC Nice espère conclure le transfert d'Andy Delort d'ici à la fin du mercato, le 31 août. Mais un international algérien peut en cacher un autre sur les tablettes du club azuréen. Car avant de mettre le paquet sur le Montpelliérain, le Gym avait sondé d'autres éléments d'expérience : le Lillois Burak Yilmaz bien entendu, mais également un certain Islam Slimani.



Le Fennec de l'OL a été longuement sondé il y a plusieurs semaines et la piste n'a pas été formellement abandonnée. L'OGC Nice a même mis des joueurs dans la balance afin de faciliter un éventuel transfert du joueur de 33 ans, dont le contrat avec les Rhodaniens court jusqu'au mois de juin prochain. Avec l'avantage par conséquent d'être bien moins coûteux en indemnité de transfert que ne le serait un Andy Delort, lié au MHSC jusqu'en 2024.