Nice : Saliba est prêté par Arsenal

L'#OGCNice enregistre le renfort de William Saliba, prêté par @Arsenal jusqu'au terme de la saison. Bienvenue William ! 🔴⚫️ pic.twitter.com/syuF2TtLY4

— OGC Nice (@ogcnice) January 4, 2021

Ursea attend de Saliba de la "personnalité dans le jeu"

Placardisé à Arsenal, club dans lequel il n'a évolué qu'au sein de l'équipe réserve depuis cet été, William Saliba revient en Ligue 1. Il avait rejoint l'Angleterre en provenance de l'AS Saint-Étienne pour une somme de 29 millions d'euros. Toutefois, son aventure chez les Gunners ne s'est pas déroulée comme prévue. L'ancien Stéphanois n'était pas utilisé par Mikel Arteta et va donc retrouver du temps de jeu en France. Dans un communiqué, le club azuréen précise : "Après avoir passé sa visite médicale dans la journée de lundi,Adrian Ursea, le coach des Aiglons, s'attend à ce que Saliba apporte "sa personnalité dans le jeu", à sa nouvelle équipe, actuellement douzième de Ligue 1. Avec 22 buts encaissés en 16 matches de Ligue 1, Nice aura bien besoin d'un Saliba en forme afin d'espérer une certaine garantie sur le plan défensif. Il a six mois devant lui afin de convaincre dans un nouvel environnement et avec un Nice privé depuis le mois de novembre de son capitaine Dante, en défense centrale.